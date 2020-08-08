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Вспышка COVID-19. Во Львове закрыли на карантин сервисный центр МВД

08.08.2020, 07:25
Вспышка COVID-19. Во Львове закрыли на карантин сервисный центр МВД - Фото
Сервисный центр МВД во Львовской области (фото - facebook.com sclvivp)

В области закрыли два региональных сервисных центра МВД из-за вспышки коронавируса

Сервисный центр Министерства внутренних дел №4641, который находится во Львове, временно закрыли на карантин из-за выявления COVID-19 у сотрудников. Об этом сообщает сайт регионального сервисного центра МВД во Львовской области.

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Отмечается, что также закрыли сервисный центр МВД №4647 в Новояворовске Львовской области.

"Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, смогут получить соответствующие услуги, в любом другом сервисном центре МВД Львовской области, при условии наличия талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону выбранного территориального сервисного центра", - отмечается в сообщении.

С более подробной информацией можно ознакомиться тут.

  • 7 августа сообщалось, что за минувшие сутки больше всего в Украине заболевших коронавирусом зафиксировали в Одесской (156), Львовской области (152), Харьковской (146), Ивано-Франковской (131) и Киеве (186).
  • 7 августа сообщалось, что школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки будут отменены. 

Арина Толина
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