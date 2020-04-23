Вспышка коронавируса в Вишневом. Житель общежития рассказал о жизни в изоляции

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Житель общежития в Вишневом Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, рассказал hromadske, как проходит жизнь в изоляции.

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"Как можно полностью изолироваться в общежитии? У нас в блоке - четыре комнаты. Это две раковины, один туалет и одна душевая кабина. В нашей комнате - четыре человека. В соседних двух комнатах - по одному человеку, еще в одной - три человека" , - сказал Александр Силенко.

По его словам, с продуктами помогают волонтеры. В общежитии установили график пользования кухней. Каждая комната на крыле имеет час, чтобы приготовить поесть. Кухня открыта с 7:00 до 20:00.

"Вчера провели тестирование - сегодня сказали результат. Отрицательный, но на этаже есть и положительный. Никаких дополнительных рекомендаций не давали" , - рассказал Александр.

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По его словам, о том, что общежитие изолируют, жителей не предупредили. "Просто вечером 20 люди зашли в общежитие, а утром 21 никого уже не выпустили. Без предупреждения", - сказал Александр.

"Страшно, но деваться некуда. Если бы была возможность, то уже выехали бы. Те, кто мог, к этому времени уже выехали. Ходят слухи, что через 10 дней должны делать повторное тестирование на COVID-19. Говорят, если в семье не будет второго подтверждения коронавируса, то людей, которым нужно куда-то ехать, будут выпускать. Но пока неясно, насколько это правда", - сказал мужчина.

21 апреля сообщалось, что в общежитии Вишневого зафиксирована вспышка коронавируса , заразились COVID-19 37 человек, двое умерли.

Нацгвардия с полицией взяли общежитие под охрану.

Сегодня в Киевской ОГА сообщили, что коронавирус выявлен у 78 из 224 жильцов.