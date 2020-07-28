ВСУ передали модернизированные танки "Булат" - фото

Восстановленные машины успешно прошли полигонные испытания

Харьковский завод имени Малышева передал для Вооруженных Сил Украины два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат". Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.

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Специалисты кроме заводского ремонта машин еще установили современное оборудование с улучшенными характеристиками, сказал гендиректор завода Василий Крилас.

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Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации военным будет более удобно и оперативно координировать действия и связь между экипажем и командованием, а современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, и ночью.

Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. Боевые машины преодолели 100 км, "продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований". После испытаний технику передали Министерству обороны.

СПРАВКА. БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. За последние четыре года на заводе имени Малышева отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке страны и передали украинской армии более полусотни БМ "Булат".

6 мая Генштаб ВСУ показал новые испытания модернизированного танка Т-72АМТ.

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Наталия Софиенко

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