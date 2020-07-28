ВСУ передали модернизированные танки "Булат" - фото
Восстановленные машины успешно прошли полигонные испытания
Харьковский завод имени Малышева передал для Вооруженных Сил Украины два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат". Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпром.
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Специалисты кроме заводского ремонта машин еще установили современное оборудование с улучшенными характеристиками, сказал гендиректор завода Василий Крилас.
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Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации военным будет более удобно и оперативно координировать действия и связь между экипажем и командованием, а современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, и ночью.
Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. Боевые машины преодолели 100 км, "продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований". После испытаний технику передали Министерству обороны.
- 6 мая Генштаб ВСУ показал новые испытания модернизированного танка Т-72АМТ.
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