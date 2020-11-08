За отсутствие маски не будут штрафовать детей и тех, кто не носит ее на улице – Малюська

Министр юстиции разъяснил, в каких случаях будет применяться недавно принятый закон о штрафах за неношение маски в общественных местах

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал принятый двумя днями ранее закон о штрафах за отсутствие масок, рассказав, что применяться он будет не ко всем и не во всех случаях. Об этом он заявил на выложенном в Facebook видео.

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Он отметил, что раньше за все нарушения карантинного режима применялся единый штраф – от 17 000 до 34 000 грн. По словам министра, применять такой "огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно средств, чтобы его заплатить".

Малюська заявил, что ситуация должна кардинально поменяться, когда вступит в силу новый закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и общественном транспорте.

Новый штраф будет составлять от 170 до 255 грн и накладываться сразу же на месте – полицейским или сотрудником службы по защите прав потребителей.

При этом, штрафы не будут применяться к несовершеннолетним (до 18 лет – ред.), а также к тем, кто ходит без маски на улице, – подчеркнул глава Минюста.

1 июля в Минюсте предложили уменьшить штрафы для людей за отсутствие масок до 170-255 грн.

6 ноября Верховная Рада утвердила законопроект о штрафах за неношение защитных масок в общественных местах и транспорте.

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Дарья Мостовая

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