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Минюст предложил уменьшить штраф за отсутствие маски в общественном месте

Минюст предложил уменьшить штраф за отсутствие маски в общественном месте - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции
01.07.2020, 20:51

Для юридических лиц штрафы составят от 3 400 грн до 5 100 грн, для физических - 170-255 грн

Кабмин одобрил законопроект авторства Министерства юстиции, которым за несоблюдение масочного режима в общественных местах предусматривается уменьшение размера штрафа для физических лиц и увеличение — для юридических. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

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"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок для граждан Украины и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок", - сказал министр юстиции Денис Малюська.

При этом размер штрафов для физических лиц будет уменьшен с 17 000 грн до 170-255 грн.

Для юридических лиц штрафы составят от 3 400 грн до 5 100 грн.

Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.

  • 5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свое руководство по противодействию пандемии коронавируса. Организация рекомендует носить маски, в том числе тканевые, в общественных местах, где существует риск передачи COVID-19.
  • Минздрав рекомендует украинцам носить медицинские маски на улице только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 метра.

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Вадим Ребрина
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