Минюст предложил уменьшить штраф за отсутствие маски в общественном месте

Кабмин одобрил законопроект авторства Министерства юстиции, которым за несоблюдение масочного режима в общественных местах предусматривается уменьшение размера штрафа для физических лиц и увеличение — для юридических. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
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"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок для граждан Украины и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок", - сказал министр юстиции Денис Малюська.
При этом размер штрафов для физических лиц будет уменьшен с 17 000 грн до 170-255 грн.
Для юридических лиц штрафы составят от 3 400 грн до 5 100 грн.
Для должностных лиц размер штрафа остается неизменным.
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