В метро Киева оштрафовали пассажира без маски

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

За нарушение масочного режима в киевском метро пассажира оштрафовали на 17 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.

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По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена составили 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. "По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", - отмечается в сообщении.

Во время проверок выяснилось, что маска была у всех пассажиров, но, пройдя в вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок, среди таких нарушителей оказалась и беременная женщина.

Кабмин принял решение об обязательном масочном режиме во всех общественных местах и ​​транспорте. Также пассажиров метрополитена призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками.

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Украине зафиксировали 829 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки. 18 июня сообщалось , что

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