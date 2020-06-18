В метро Киева оштрафовали пассажира без маски

За нарушение масочного режима в киевском метро пассажира оштрафовали на 17 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Киева.
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По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена составили 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. "По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", - отмечается в сообщении.
Во время проверок выяснилось, что маска была у всех пассажиров, но, пройдя в вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок, среди таких нарушителей оказалась и беременная женщина.
Кабмин принял решение об обязательном масочном режиме во всех общественных местах и транспорте. Также пассажиров метрополитена призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками.
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