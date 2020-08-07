"За повторные нарушения карантина". Нацполиция составила более 20 000 протоколов

По словам замглавы Нацполиции, если кто-то в первый раз нарушает карантин, то полицейские ограничиваются профилактической беседой

Нацполиция продолжает работать в усиленном режиме в связи с эпидемией коронавируса. С начала введения карантина полицейские составили более 20 000 административных протоколов. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

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По словам Фацевича, правоохранители нацелены на профилактическую работу – если кто-то в первый раз нарушает карантин и сразу исправляет недостатки, то полицейские ограничиваются беседой с ним.

"Однако у нас много фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий. В таких случаях полицейские реагируют соответственно – составляют административные протоколы", – сказал замглавы Нацполиции.

Как отмечается, всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением ограничений. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны .

. В МВД пригрозили ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.

мэрам, которые не ужесточают карантин. С 8 августа в связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

Наталия Медведева

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