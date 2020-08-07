Ухудшение эпидемической ситуации. Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы

Завтра правительство соберется на экстренное заседание

Стремительное ухудшение эпидемической ситуации в Украине требует скоординированных действий власти на всех уровнях. С 8 августа правительство переходит на чрезвычайный режим работы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1453 человека. ... Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - сказал премьер.

Как отмечается, сегодня, 7 августа, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС решали вопрос о внесении изменений в постановление о расширении и изменениях в перечне критериев определения "цвета" эпидемической опасности.

Завтра, 8 августа, планируется провести внеочередное заседание Кабмина в связи с ухудшением ситуации с эпидемией COVID-19 в различных регионах страны.

Как отмечается, помимо прочих будет рассмотрен вопрос об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что госкомиссия по ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением ситуации рекомендовала расширить перечень критериев, которые используются для определения уровня опасности. В частности, в основные критерии предложили включить показатель количества активных больных за последние семь дней.

Кроме того комиссия предложила увеличить количество тестирований. Сегодня это 24 на 100 000 населения. Предлагается 32 на 100 000 населения.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны , в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

31 июля Украину разделили на , в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь. 1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

1 августа ужесточать карантин. 4 числа власти Львова, который в оранжевой зоне. В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.