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За сутки на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ. Состояние – средней тяжести

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 13:18
За сутки на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ. Состояние – средней тяжести - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

За последние сутки в зоне проведения операции объединенных сил ранены трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Раненые военнослужащие были эвакуированы в медицинские учреждения, их состояние – средней тяжести.

За сутки со стороны оккупантов зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, пять из них – из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

На вооруженные провокации противника украинские военные открывали ответный огонь без применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, и заставили его прекратить обстрелы.

  • 26 октября 2021 года армейский волонтер Роман Доник опубликовал фото ликвидированных боевиков, сделанные с беспилотника. Это произошло в зоне ответственности 93-й ОМБр "Холодный яр".
  • 29 октября США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных оборонных вооружений. 

Читайте также: Кремль отреагировал на применение Украиной Bayraktar на Донбассе. Как всегда, угрозы

Виктория Найдёнова
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