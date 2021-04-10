За сутки от COVID-19 привили почти 20 000, в лидерах – Киев и Днепропетровская область

За прошедшие сутки, 9 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 19 858 человек, больше всего – в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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С начала кампании вакцинации в Украине привились 373 002 человека, из них пятеро получили вторую дозу вакцины.

Больше всего вакцинированных за сутки – в Днепропетровской области, 2330. По числу прививок от COVID-19 за весь период вакцинации лидирует Киев – 32 748 привитых.

Меньше всего привитых от коронавируса в Черниговской области – 6966.

Данные по областям:

С 24 февраля 2021-го в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca для Индии). Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".

25 марта в Украину прибыла партия китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac.

6 апреля стало известно, что Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer.

Денис Юдин

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