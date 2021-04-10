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За сутки от COVID-19 привили почти 20 000, в лидерах – Киев и Днепропетровская область

10.04.2021, 11:04
За сутки от COVID-19 привили почти 20 000, в лидерах – Киев и Днепропетровская область - Фото
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба ООС)

За прошедшие сутки, 9 апреля, в Украине от коронавируса вакцинировали 19 858 человек, больше всего – в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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С начала кампании вакцинации в Украине привились 373 002 человека, из них пятеро получили вторую дозу вакцины.

Больше всего вакцинированных за сутки – в Днепропетровской области, 2330. По числу прививок от COVID-19 за весь период вакцинации лидирует Киев – 32 748 привитых.

Меньше всего привитых от коронавируса в Черниговской области – 6966.

Данные по областям:

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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