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Проведи контейнеровоз Ever Given и заблокируй им что угодно: появилась игра и карта-шутка

30.03.2021, 10:18
Проведи контейнеровоз Ever Given и заблокируй им что угодно: появилась игра и карта-шутка - Фото
Ever Given застрял у Моста метро в Киеве (скриншот из карты Glitch)

Самая дорогая в истории транспортная пробка, которую создало перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given, привела к появлению множества мемов и "фотожаб". Веб-компания Glitch предлагает пользователям "заблокировать" что угодно на карте получившим всемирную известность судном.

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Контейнеровоз на карте можно поворачивать, увеличивать и уменьшать, а также делать 400-метровое судно соответствующим масштабу. Нажмите на картинку ниже, чтобы открыть карту:

Нажмите выше, чтобы открыть карту

Веб-шутку придумал и оформил Гарретт Нельсон, сотрудник Картографического образовательного центра Нормана Б. Левенталя в Бостонской публичной библиотеке.

CNN пошли еще дальше и выложили игру, где пользователю предлагается провести Ever Given по каналу с учетом нескольких входящих данных: скорости судна, ветра, мощности двигателей и так далее.

  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м) – один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу было заблокировано до 29 марта, когда судно все-таки сняли с мели.

Смотрите видео: Полицейский БТР вытаскивает в Киеве застрявшие в снегу автомобили

Евгений Пилипенко
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контейнеровоз судно приложение шутка курьезы пробка Суэцкий канал Ever Given
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