Завтра в Украину придет потепление: местами возможно до +22°C – синоптик

Завтра, 20 октября, в Украину придет потепление, которое продержится до 22 числа. В некоторых районах западных областей температура может подняться до +22°C, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По ее прогнозу, 20 октября в большинстве областей воздух прогреется до +12,+16°C, в западных областях – до +18°C. Прохладная погода будет в восточных, Сумской и Полтавской областях – +7,+11°C.

21-22 октября тепло будет практически по всей Украине, пишет синоптик. В западной части страны температура может повыситься до +19,+22°C.

В Киеве, пишет Диденко, 20 октября тоже потеплеет – до +14°C, а 21 и 22 октября – до +18°C.

Однако синоптик предупреждает: сейчас происходит противостояние циклона и антициклона – оно приведет к сильному ветру. В частности в Киеве порывы ветра с 20 по 22 октября могут быть штормовыми.

Уже 23-24 октября в Украину придет похолодание, пишет Диденко. По ее словам, в эти дни в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

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Марк Сировой

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