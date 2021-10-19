UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра в Украину придет потепление: местами возможно до +22°C – синоптик

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 16:08
Завтра в Украину придет потепление: местами возможно до +22°C – синоптик - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Завтра, 20 октября, в Украину придет потепление, которое продержится до 22 числа. В некоторых районах западных областей температура может подняться до +22°C, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее прогнозу, 20 октября в большинстве областей воздух прогреется до +12,+16°C, в западных областях – до +18°C. Прохладная погода будет в восточных, Сумской и Полтавской областях – +7,+11°C.

21-22 октября тепло будет практически по всей Украине, пишет синоптик. В западной части страны температура может повыситься до +19,+22°C.

В Киеве, пишет Диденко, 20 октября тоже потеплеет – до +14°C, а 21 и 22 октября – до +18°C.

Однако синоптик предупреждает: сейчас происходит противостояние циклона и антициклона – оно приведет к сильному ветру. В частности в Киеве порывы ветра с 20 по 22 октября могут быть штормовыми.

Уже 23-24 октября в Украину придет похолодание, пишет Диденко. По ее словам, в эти дни в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

Завтра в Украину придет потепление: местами возможно до +22°C – синоптик

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Наталья Диденко киев погода потепление прогноз синоптик области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 