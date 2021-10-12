UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зима близко. На Буковеле пошел первый снег – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 10:54
Первый снег в Буковеле (скриншот видео Bukovel, Facebook)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

На горнолыжном курорте Буковель в украинских Карпатах пошел первый снег. Об этом сообщается на странице курорта в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Первый снег покрывает склоны курорта!" – говорится в сообщении.

В Буковеле пишут, что трассы будут готовы к катанию совсем скоро.

Читайте также: Самая высокая гора Альп. Монблан стал ниже почти на метр за четыре года – ученые

Зима близко. На Буковеле пошел первый снег – трансляция

Читайте также: В середине недели Украину накроют дожди и похолодает: прогноз погоды

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода снег Карпаты Буковель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 