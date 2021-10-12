Зима близко. На Буковеле пошел первый снег – трансляция

На горнолыжном курорте Буковель в украинских Карпатах пошел первый снег. Об этом сообщается на странице курорта в Facebook.

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"Первый снег покрывает склоны курорта!" – говорится в сообщении.

В Буковеле пишут, что трассы будут готовы к катанию совсем скоро.

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О первом снеге в Карпатах сообщалось 22 сентября – он выпал на горе Поп Иван Черногорский, одной из самых высоких вершин Украины.

24 сентября на горе Поп Иван стояло ненастье: были сильные порывы ветра со снежной крупой и ограниченной видимостью.

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Марк Сировой

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