Зеленая зона карантина. Ляшко рассказал, какие ограничения намерен отменить Минздрав

Минздрав намерен смягчить введенный из-за эпидемии коронавируса карантин в связи с тем, что Украина отвечает зеленному уровню эпидопасности. Об этом заявил на заседании Кабмина глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, текущая ситуация позволяет говорить, что вся страна отвечает индикаторам зеленого уровня эпидемической опасности.

В связи с этим Минздрав разработал предложения и модель, которая "даст больше возможностей для летнего отдыха, работы бизнеса и путешествий", отметил Ляшко. В частности МОЗ планирует:

– отменить требования к заполненности залов;

– разрешить полноценное функционирование спортзалов;

– упростить пересечение границы после возвращения из летних отпусков.

При этом Минздрав предложит продлить карантинные ограничения на все лето, поскольку коронавирус не побежден, заявил Ляшко.

По его словам, в частности останутся требования к ношению масок в общественных зданиях и транспорте, а также рекомендации по соблюдению социальной дистанции и гигиены рук.

"Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности. Вспышка даже в отдельных объединенных территориальных общинах или областях будет иметь непосредственное влияние на ограничения по всей стране", – предупредил министр здравоохранения.

6 июня Кабмин решил смягчить карантин: были ослаблены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены условия въезда в Украину.

Сегодня по всей Украине был введен зеленый уровень эпидопасности. Он позволяет Минздраву пересматривать карантинные ограничения в сторону смягчения.

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Марк Сировой

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