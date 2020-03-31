Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назвал телеканалы для дистанционного обучения школьников: список

Зеленский назвал телеканалы для дистанционного обучения школьников: список - Фото
Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA
31.03.2020, 15:14

Президент Владимир Зеленский опубликовал список телеканалов, на которых будут транслировать уроки для учеников с 5 по 11 класс

Список телеканалов, на которых будут транслироваться школьные уроки для 5-11 классов, опубликовал президент Владимир Зеленский в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проект под названием "Всеукраинская школа онлайн" должен стартовать 6 апреля. 40 педагогов из Киева будут дистанционно обучать учеников с 5 по 11 класс по 11 предметам с 10:00, уроки будут транслироваться по телеканалам:

- 5 класс - ПлюсПлюс и 112 Украина;

- 6 класс - ZOOM и NewsOne;

- 7 класс - ZIK;

- 8 класс - Индиго и Униан;

- 9 класс - Рада и UA:Культура;

- 10 класс - UA:Первый;

- 11 класс - М1.

Уроки можно будет посмотреть на страницах Минобразования в Facebook и Youtube.

  • 11 марта Кабмин ввел по всей стране карантинные ограничения, в том числе были закрыты учебные заведения.
  • 25 марта карантин был продлен до 24 апреля, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Вчера Зеленский анонсировал проект дистанционного обучения.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский школа дистанционное обучение карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 