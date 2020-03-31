Зеленский назвал телеканалы для дистанционного обучения школьников: список

Список телеканалов, на которых будут транслироваться школьные уроки для 5-11 классов, опубликовал президент Владимир Зеленский в Facebook.
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Проект под названием "Всеукраинская школа онлайн" должен стартовать 6 апреля. 40 педагогов из Киева будут дистанционно обучать учеников с 5 по 11 класс по 11 предметам с 10:00, уроки будут транслироваться по телеканалам:
- 5 класс - ПлюсПлюс и 112 Украина;
- 6 класс - ZOOM и NewsOne;
- 7 класс - ZIK;
- 8 класс - Индиго и Униан;
- 9 класс - Рада и UA:Культура;
- 10 класс - UA:Первый;
- 11 класс - М1.
Уроки можно будет посмотреть на страницах Минобразования в Facebook и Youtube.
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