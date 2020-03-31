Зеленский назвал телеканалы для дистанционного обучения школьников: список

Иллюстративное фото: Lukas Barth-Tuttas/EPA

Список телеканалов, на которых будут транслироваться школьные уроки для 5-11 классов, опубликовал президент Владимир Зеленский в Facebook.

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Проект под названием "Всеукраинская школа онлайн" должен стартовать 6 апреля. 40 педагогов из Киева будут дистанционно обучать учеников с 5 по 11 класс по 11 предметам с 10:00, уроки будут транслироваться по телеканалам:

- 5 класс - ПлюсПлюс и 112 Украина;

- 6 класс - ZOOM и NewsOne;

- 7 класс - ZIK;

- 8 класс - Индиго и Униан;

- 9 класс - Рада и UA:Культура;

- 10 класс - UA:Первый;

- 11 класс - М1.

Уроки можно будет посмотреть на страницах Минобразования в Facebook и Youtube.

11 марта Кабмин ввел по всей стране карантинные ограничения, в том числе были закрыты учебные заведения.

25 марта карантин был продлен до 24 апреля, в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вчера Зеленский анонсировал проект дистанционного обучения.

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