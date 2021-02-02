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Зеленский подписал указ о назначении пожизненной стипендии для Василия Голобородько

02.02.2021, 07:15
Зеленский подписал указ о назначении пожизненной стипендии для Василия Голобородько - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Вчера, 1 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 о назначении двухлетних и пожизненных государственных стипендий известным деятелям культуры и искусства. В этот список также попал поэт и писатель Василий Голобородько.

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Назначить пожизненную стипендию Голобородько Василию Ивановичу, 1945 года рождения, писателю, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, говорится в указе.

Василий Голобородько родился в Луганской области, но в 2014 году вынужденно переехал в Киев. В 1963 году он начал печатать первые стихи, а в 1994 году за сборники "Икар на мотыльковых крыльях" и "Калина в Рождество" был удостоен премии Тараса Шевченко.

  • В ноябре 2015 года в Украине состоялась премьера телесериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский – по фильму учитель истории Василий Голобородько. 

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский указ стипендия василий голобородько

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