Зеленский: Поймали больше ста дезинформаторов, распространявших фейки о вирусе

За время противостояния распространению коронавируса в Украине правоохранители нашли более ста дезинформаторов, которые распространяли фейки о вирусе, заблокированы банковские счета онлайн-мошенников, по этим фактам открыто 30 уголовных производств. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.
По его словам, в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 000 работников полиции и Нацгвардии. Помимо всего прочего они ведут борьбу с неправдивой информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.
"За это время найдено больше ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовались с преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам открыто 30 уголовных производств", – сказал Зеленский.
Президент призвал всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим публикациям и объявлениям о понятных лекарствах, которые якобы "спасут вас от всех болезней".
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