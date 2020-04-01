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Зеленский: Поймали больше ста дезинформаторов, распространявших фейки о вирусе

Зеленский: Поймали больше ста дезинформаторов, распространявших фейки о вирусе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
01.04.2020, 19:59

Президент Зеленский сообщил о разоблачении более сотни дезинформаторов, распространявших фейки о вирусе

За время противостояния распространению коронавируса в Украине правоохранители нашли более ста дезинформаторов, которые распространяли фейки о вирусе, заблокированы банковские счета онлайн-мошенников, по этим фактам открыто 30 уголовных производств. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский. 

По его словам, в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции задействовано более 20 000 работников полиции и Нацгвардии. Помимо всего прочего они ведут борьбу с неправдивой информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения.

"За это время найдено больше ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовались с преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам открыто 30 уголовных производств", – сказал Зеленский.

Президент призвал всех граждан быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим публикациям и объявлениям о понятных лекарствах, которые якобы "спасут вас от всех болезней".

  • 30 марта СБУ заявила, что с начала действия карантина выявила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ.
  • Зеленский в своем новом видеообращении также призвал украинцев не нарушать правила карантина и оставаться дома.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский фейк коронавирус
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