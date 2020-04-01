Зеленский: Мэры и главы ОГА отвечают за распределение медицинских грузов – видео

В Украину прибыли новые медицинские грузы со средствами для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что все полученные медицинские грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион страны.

"Подчеркиваю, что после прибытия и мэры и главы областных государственных администраций несут ответственность за судьбу грузов. Все, что поступило в область, вы обязаны полностью и бесперебойно передавать в местные больницы и аптеки", – сказал президент.

Он отметил, что государство будет защищать здоровье миллионов граждан, даже если кому-то все равно.

Кроме того, президент рассказал о решениях, принятых на заседании правительства. В частности, о ежемесячной доплате в размере 500 грн людям старше 80 лет, а также выплате в этом месяце 1000 грн тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000 грн, и определенным уязвимым категориям населения.

Президент выразил надежду, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за изменения в бюджет и не заберут в украинском эту поддержку.

1 апреля Кабмин принял постановление, которым определяется механизм проведения Кабмин принял постановление, которым определяется механизм проведения перерасчета пенсий , установление ежемесячной доплаты для пенсионеров старше 80 лет и выплаты единовременной денежной помощи в сумме 1000 грн.

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