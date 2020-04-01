Зеленский о нарушителях карантина: Шашлыки могут вылезти боком

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении призвал украинцев не нарушать правила карантина и оставаться дома.

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"Умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти, извините, боком. Осознайте все это", - сказал Зеленский.

"Мы - украинцы, мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах, но этой победы надо дождаться, а пока остаемся дома", - добавил он.

30 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если часть киевлян продолжат собираться и гулять по городу во время карантина из-за эпидемии коронавируса, выезжать группами на "шашлык" и выходить на детские площадки, столицу будет ждать "большая катастрофа".

31 марта спикер МВД Артем Шевченко сказал, что правоохранители не могут штрафовать людей, которые устраивают пикники в парках или ходят по улицам без масок во время карантина.

Кабмин намерен усилить карантинные ограничения, которые будут действовать до 24 апреля. Среди прочего планируют запретить находиться в общественных местах без маски или респиратора.