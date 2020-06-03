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Зеленский создал совет по вопросам развития высшего образования

Зеленский создал совет по вопросам развития высшего образования - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
03.06.2020, 12:55

Кабмин должен утвердить до 1 ноября стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы

Президент Владимир Зеленский создал совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган. Соответствующий указ №210 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

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"Создать совет по вопросам развития высшего образования в Украине как консультативно-совещательный орган при президенте", - отмечается в тексте указа.

Зеленский у себя в Facebook уточнил, что задачами совета, "среди прочего, будут совершенствование качества и содержания высшего образования в Украине, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области, в частности по финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства".

Кабмин должен утвердить до 1 ноября стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы, до 1 декабря этого года - несколько госпрограмм.

Также разработать и утвердить до 1 сентября 2020 года план мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов.

  • 20 мая Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что не может "найти хороших министров культуры,.. образования".

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Арина Толина
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