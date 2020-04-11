Зеленский: Военные на Донбассе живут в "красном режиме"

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский впервые за много недель посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Сегодня была первая командировка за много недель. В карантин общение ограничено. Но хотел увидеть наших военных на Донбассе, которые и в будни, и в праздник, и в карантин - всегда на страже нашей безопасности", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что из-за эпидемии коронавируса о безопасности самих военных надо думать вдвое больше.

"Сейчас наши военные живут в так называемом красном режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру", - сообщил президент.

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По его словам, он убедился, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую посетил Зеленский, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Сегодня министр обороны Андрей Таран заявил , что в ВСУ в условиях пандемии коронавируса не хватает защитных средств для военных.

В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 73 человека умерли. 79 - выздоровели.

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