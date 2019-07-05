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05.07.2019, 11:09

Земля удалилась от Солнца на самое большое расстояние

Земля удалилась от Солнца на самое большое расстояние - Фото
Фото: pixabay

В афелии люди не замечают никаких перемен в погоде или климате

В полночь на 5 июля по киевскому времени Земля находилась в точке афелия - на самом большом расстоянии от Солнца. Об этом сообщает AstroNews.

В момент афелия Земля находилась на расстоянии 152,1 млн км от светила: это более чем на 2,5 млн км дальше, чем среднее расстояние планеты до нашей звезды, и на пять миллионов километров, чем в перигелии (минимальное расстояние до Солнца: Земля была в этой точке 3 января).

Это не значит, что Земля остывает при удалении от Солнца: средняя температура планеты в афелии примерно на 2,3*С выше, чем в перигелии.

"Сезонные погодные условия формируются в основном из-за наклона оси вращения нашей планеты в 23,5 градуса", - объясняет астроном из Центра космических полетов им. Маршалла NASA в Хантсвилле (Алабама) Джордж Лебо.

Ранее ученые впервые засняли черную дыру

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Теги: космос, земля, солнце, афелий
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