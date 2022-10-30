10 машин для ВСУ: фотоотчет для читателей и донаторов LIGA.net

В прошлом месяце LIGA.net проводила розыгрыш трех картин. По результатам конкурса мы собрали более 1 млн. грн. на машины для Вооруженных Сил Украины. Наша команда приобщилась к большой закупке волонтеров и передает 10 автомобилей на нужды разных подразделений ВСУ (одна машина еще в ремонте, одна едет в Украину).

Все машины были ввезены по письму от воинских частей и будут переданы этим военным частям безвозмездно в постоянное пользование. Спасибо всем, кто присоединился к сбору.

Мы также благодарим Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне за помощь с фотоотчетом.