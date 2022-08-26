Три победы в картинах от LIGA.net. Названы победители конкурса
26.08.2022, 15:20
"Разгром на Северском Донце", "Уничтожение флагмана "Москва" и "Битва за Киев"
Дорогие друзья, благодаря вам мы собрали 1 000 000 грн. На эти деньги мы купим автомобили для ВСУ. LIGA.net выражает благодарность каждому из более 1500 человек, которые приняли участие в конкурсе. С помощью сайта Random.org мы определили троих счастливчиков, которые получат картины.
- Картину "Битва за Киев" получит Сергей Гаврилов.
- Картину "Разгром на Северском Донце" получает Александр Коваль.
- Картину "Уничтожение флагмана "Москва" получает Алексей Герман.
Просьба к победителям написать нам.
Мы также выражаем благодарность трем художникам и художницам, которые создали эти работы – Алику Клепачу, Ольге Коростелевой и Павлу Баяндину.
Уже в ближайшее время мы также обнародуем отчет по машинам, уже закупаемым для Вооруженных Сил Украины.
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