Три победы в картинах от LIGA.net. Названы победители конкурса

Дорогие друзья, благодаря вам мы собрали 1 000 000 грн. На эти деньги мы купим автомобили для ВСУ. LIGA.net выражает благодарность каждому из более 1500 человек, которые приняли участие в конкурсе. С помощью сайта Random.org мы определили троих счастливчиков, которые получат картины.

Картину "Битва за Киев" получит Сергей Гаврилов .

. Картину "Разгром на Северском Донце" получает Александр Коваль .

. Картину "Уничтожение флагмана "Москва" получает Алексей Герман.

Просьба к победителям написать нам.

Мы также выражаем благодарность трем художникам и художницам, которые создали эти работы – Алику Клепачу, Ольге Коростелевой и Павлу Баяндину.

Уже в ближайшее время мы также обнародуем отчет по машинам, уже закупаемым для Вооруженных Сил Украины.

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Петр Шуклинов

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