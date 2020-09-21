Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
21.09.2020, 11:33

Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео

1 / 7
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видеоКак проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео

В ходе учений ВСУ "уничтожили" вражескую БМП

В Германии проходят совместные военные учения Combined Resolve XIV. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинская сводная рота заняла позиции на господствующей высоте в гористо-лесистой местности, недалеко от населенного пункта Равенсдорф.

По плану учений, подразделение противовоздушной обороны выставило ​​огневую позицию.

"В ходе первого авианалета противника вертолет Apache был обнаружен и поражен, во время второго и третьего - обстрелян. После этого закончился боевой комплект, и установка выехала на пункт боепитания. Пополнились, но при выдвижении на огневую позицию, авиация прилетела в четвертый раз и противник уничтожил зенитную установку", - отметил командир ВСУ, лейтенант Евгений Лысенко.

Далее пехотинцы ВСУ взяли под охрану перекресток дорог и выставили там блокпост. Также по подходам к Равенсдорфу организовали наблюдение.

В Генштабе уточнили, что украинские военнослужащие обнаружили, что ночью в город зашла пехота противника, а под утро были переброшены еще три боевых машины пехоты и танк.

"Американская механизированная рота выдвинулась к окраинам населенного пункта, где завязался бой. Украинцы поддержали союзников огнем из противотанковых ракетных комплексов и "уничтожили" одну вражескую БМП, HMMWV и до десяти единиц живой силы", - подчеркнули в пресс-службе.

Противник активно применял артиллерию, подразделение ВСУ якобы понесло потери, были подбиты два БМП и семь военнослужащих на сутки вышли из учений, "раненым" оперативно оказали медпомощь, и они уже вернулись в строй.

  • 19 сентября сообщалось, что в Николаевской области первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020"  начался с десантирования британских и украинских военных с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей. 

Читайте также: Кавказ-2020. Армия России начала масштабные военные учения у границ Украины и в Крыму

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, ВСУ, учения, фото, видео, Combined Resolve XIV, первые бои
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
Уже 300 000. Протестующие продолжают сходиться к центру Минска - фоторепортаж
В Израиле нашли клад из сотен золотых монет, которым более 1000 лет: фото
В Израиле нашли клад из сотен золотых монет, которым более 1000 лет: фото
Под Киевом произошло масштабное ДТП: пять человек погибли, 20 травмированы – фото
Под Киевом произошло масштабное ДТП: пять человек погибли, 20 травмированы – фото
Материалы по теме
Где и когда посмотреть на десантирование украинских и американских спецназовцев – график
Происшествия Где и когда посмотреть на десантирование украинских и американских спецназовцев – график
На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото
Происшествия На Дунае завершились украинско-румынские учения Riverian 2020: фото
Популярное
фото/видео
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео
Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута
Украинский супертяжеловес "Фауст" Выхрист ярко победил чемпиона Испании – видео нокаута 10:54
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР
Китайцы разбомбили американскую военную базу в Тихом океане – в пиар-видео ВВС КНР 10:03
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео
Американо-украинская компания Firefly успешно испытала первую ступень ракеты Alpha – видео 07:39
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 