Как проходят военные учения Combined Resolve XIV в Германии: первые бои – фото, видео

В Германии проходят совместные военные учения Combined Resolve XIV. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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Украинская сводная рота заняла позиции на господствующей высоте в гористо-лесистой местности, недалеко от населенного пункта Равенсдорф.

По плану учений, подразделение противовоздушной обороны выставило ​​огневую позицию.

"В ходе первого авианалета противника вертолет Apache был обнаружен и поражен, во время второго и третьего - обстрелян. После этого закончился боевой комплект, и установка выехала на пункт боепитания. Пополнились, но при выдвижении на огневую позицию, авиация прилетела в четвертый раз и противник уничтожил зенитную установку", - отметил командир ВСУ, лейтенант Евгений Лысенко.

Далее пехотинцы ВСУ взяли под охрану перекресток дорог и выставили там блокпост. Также по подходам к Равенсдорфу организовали наблюдение.

В Генштабе уточнили, что украинские военнослужащие обнаружили, что ночью в город зашла пехота противника, а под утро были переброшены еще три боевых машины пехоты и танк.

"Американская механизированная рота выдвинулась к окраинам населенного пункта, где завязался бой. Украинцы поддержали союзников огнем из противотанковых ракетных комплексов и "уничтожили" одну вражескую БМП, HMMWV и до десяти единиц живой силы", - подчеркнули в пресс-службе.

Противник активно применял артиллерию, подразделение ВСУ якобы понесло потери, были подбиты два БМП и семь военнослужащих на сутки вышли из учений, "раненым" оперативно оказали медпомощь, и они уже вернулись в строй.

Николаевской области первый этап военных учений "Объединенные усилия - 2020" начался с десантирования британских и украинских военных с военно-транспортных самолетов воздушных сил США и Украины под прикрытием украинских истребителей. 19 сентября сообщалось , что в

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