На Антарктиду прибыла сезонная экспедиция украинских полярников – фото

Фото: Facebook/Национальный антарктический научный центр/Юрий Отруба, Евгений Прокопчук)

Сегодня, 16 февраля, на украинскую антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" прибыли участники сезонной экспедиции. Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Как отмечается, в состав экспедиции вошли 18 участников – ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, приехавшие заниматься модернизацией станции.

Команда выехала из Киева 20 января, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас.

9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле Betanzos. И вот, преодолев самый бурный в мире пролив Дрейка, достигла станции.

Как сообщается, больше всего работы на этот раз ждет технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции.

Сейчас проводится первая масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019-ом, и из-за пандемии коронавируса продлятся несколько дольше, чем планировалось.

Научное подразделение экспедиции продолжит исследования:

- реакции наземных и морских экосистем на изменения климата в регионе;

- уникальных сосудистых растений Антарктиды – щучника и жемчужниц;

- динамики роста старожилов региона – многотысячелетних моховых банков.

СПРАВКА. Моховые банки – обширные моховые поля, образованные двумя видами антарктических мхов, которые хранят информацию о палеоклимате региона. Они используются как индикаторы климатических изменений.

Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", и этим существенно ускорить получение конечных результатов исследований.

1 февраля украинские полярники рассказали о традициях в Антарктиде. Одна из них – метать позвонок кита.

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