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11.03.2019, 11:52

Переворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогоды

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Переворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогоды
Переворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогоды
Переворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогодыПереворачивает фуры и гнет знаки: фото последствий непогоды

По стране сегодня ожидаются порывы ветра в среднем 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье - 29-34 м/с, а во Львовской области - еще больше

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В результате сильного ветра и ураганных порывов в основном на западе и центре Украины произошли и продолжают происходить ЧП: падение деревьев, крупных рекламных щитов и дорожных знаков.

Сила ветра на некоторых автодорогах была настолько сильной, что переворачивала целые фуры (см. ниже).

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"Будьте внимательны, не выезжайте в дорогу без необходимости, пользуйтесь альтернативным видом транспорта (железная дорога)", - предупреждают в Укравтодоре.

Укргидрометцентр предупреждает, что до конца 11 марта во Львовской области ожидается чрезвычайно сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с.

Фото: Укравтодор, ГСЧС, соцсети

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Теги: ветер, погода, ураган, фото, стихия, шторм
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