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13.06.2019, 18:30

Sаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортаж

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Sаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортаж
Sаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортаж
Sаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортажSаber Guardian. ВСУ на учениях в горах Румынии: фоторепортаж

Украинские военные участвовали в учениях в составе батальона Вооруженных сил Румынии

В горах Румынии, на территории Международного учебного центра прошла практическая фаза многонациональных учений Sаber Guardian-2019. В учениях приняла участие ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Минобороны.

Украинские военные участвовали в учениях в составе батальона Вооруженных сил Румынии. Практическая фаза длилась больше суток.

Началом операции было снятие и оборудование боевых позиций в первом эшелоне обороны батальона, а также ведение наблюдения за противником. Позже, по команде командира, подразделения "противника" пошли в наступление.

"Под шквалом вражеского огня украинские десантники дали достойный отпор превышающим в несколько раз силам противника, используя грамотную тактическую маневренность и хорошо подготовленные позиции", - сообщает Минобороны.

Во время учений также отрабатывалось предоставление медицинской помощи условным раненым.

9 июня в Черном море начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока. 

Читайте также: Корабли ВМС Украины и Британии провели учения в Черном море: фото

 

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Теги: ВСУ, учения, минобороны
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