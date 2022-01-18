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18.01.2022, 18:21

Украина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Украина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фото
Украина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фото
Украина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фотоУкраина борется за Евробаскет-2025. Представители ФИБА проверяют Киев и Львов – фото

Сегодня, 18 января, в Киев прибыли представители Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА). Они проверят готовность украинских городов к проведению Евробаскета-2025. Об этом сообщает Офис президента.

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Уточняется, что Украина борется за право проведения матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, для проведения чемпионата в 2024 году в Киеве построят многофункциональную спортивную арену на 15 880 зрителей. Она будет расположена на левом берегу Днепра возле Международного выставочного центра, рядом сделают парковую зону.

Тимошенко сказал, что спортивные комплексы на меньшее количество зрителей строят еще в нескольких украинских городах.

17 января представители ФИБА посетили Львов, где ознакомились с проектом строительства спортивной арены на 10 000 мест. Она должна быть готова к ноябрю 2024 года.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сказал, что Украина "сделает все для того, чтобы ФИБА Европа предоставила нам право проводить Евробаскет-2025".

  • В конце ноября сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч в квалификации на чемпионат мира.
  • Украинский баскетболист Алексей Лень, играющий за сборную Вашингтона, отличился в матче NBA против Сан-Антонио Сперс.

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Теги: баскетбол, фиба, евробаскет-2025
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