Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото

Львовский авиационно-ремонтный завод модернизировал истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1 – самолет уже передали в состав летных подразделений Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Модернизация МиГ-29 позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также повысить точность вывода истребителя в заданную точку. Помимо этого, самолет оснастили развитой системой радиоэлектронной борьбы – это повышает его защиту от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Отныне истребитель способен развивать скорость до 2,5 тыс км/ч. Он вооружен 30-мм автоматической пушкой и целым спектром ракет типа "воздух-воздух", а также бомбами и блоками неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

В октябре этого года Львовский авиа-ремонтный завод уже передавал в ВСУ истребитель МиГ-29 МУ1.

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Фото – ЕРА