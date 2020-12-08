Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
08.12.2020, 14:31

Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото

1 / 4
Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото
Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото
Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фотоУкраинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото

Львовский авиационно-ремонтный завод модернизировал истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1 – самолет уже передали в состав летных подразделений Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Модернизация МиГ-29 позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также повысить точность вывода истребителя в заданную точку. Помимо этого, самолет оснастили развитой системой радиоэлектронной борьбы – это повышает его защиту от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Отныне истребитель способен развивать скорость до 2,5 тыс км/ч. Он вооружен 30-мм автоматической пушкой и целым спектром ракет типа "воздух-воздух", а также бомбами и блоками неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. 

  • В октябре этого года Львовский авиа-ремонтный завод уже передавал в ВСУ истребитель МиГ-29 МУ1.

Смотрите также: Модернизация истребителей МиГ-29 во Львове: короткое видео

Фото – ЕРА

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, укроборонпром, армия, миг-29, МиГ-29МУ1
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Киеве расстреляли Mercedes – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
В Харькове произошел масштабный пожар на ТЦ Барабашово: это крупнейший рынок города – фото
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Археологи нашли под Полтавой древние артефакты: некоторым более 4000 лет – фото
Материалы по теме
Минобороны предложило Бутусову одну из министерских должностей
Политика Минобороны предложило Бутусову одну из министерских должностей
В лучшем случае через год получим только один дивизион "Нептуна", а нужно пять – Хомчак
Политика В лучшем случае через год получим только один дивизион "Нептуна", а нужно пять – Хомчак
Популярное
фото/видео
Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото
Украинские летчики получили еще один модернизированый истребитель МиГ-29 – фото
Решающая битва. "Динамо" vs "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Решающая битва. "Динамо" vs "Ференцварош": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 12:54
Марс все ближе. Тест-полет космического корабля Илона Маска на высоту 12,5 км – трансляция
Марс все ближе. Тест-полет космического корабля Илона Маска на высоту 12,5 км – трансляция 12:50
В сеть попал разговор 2016-го о Карабахе: Алиев якобы хотел "купить" регион за $5 млрд
В сеть попал разговор 2016-го о Карабахе: Алиев якобы хотел "купить" регион за $5 млрд 12:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 