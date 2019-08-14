В Винницкой области нашли останки шерстистого носорога: фото

В селе Гопчица Винницкой области на глиняном карьере нашли, вероятно, кости шерстистого носорога. Об этом сообщается на сайте села.

Для точного определения намерены провести дополнительные исследования и экспертизы. По словам доктора наук, профессора Черновицкого национального университета Богдана Ридуша, который специализируется на археологии и палеогеографии, все три кости принадлежат носорогу. С ним соглашаются и другие ученые из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве и Государственного природоведческого музея НАН Украины во Львове.

Вероятный возраст останков составляет до 25 тысяч лет.

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