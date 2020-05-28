Для заскучавших по поездкам. Укрзалізниця выложила видео со звуками поезда

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В компании заявили, что "очень соскучились" по клиентам и "даже сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что есть кое-что получше слов"

Укрзалiзниця выложила в YouTube полуторачасовое видео с видом из окна в пассажирском вагоне для тех, кто заностальгировал на коронавирусном карантине по путешествиям.

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"Это наш магически гипнотический "чух-чух" - язык железной дороги, который с детства является предвестником приключений и особой колыбельной", - пояснили в компании.

В пресс-службе Укрзалiзниці добавили, что это видео "для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе".

Наибольшее количество лайков в комментариях собрал пост с текстом "Жаль, что виртуальный поезд не передает запахов Укразализници, за которыми мы так соскучились".

  • Вечером 26 мая Укрзалiзниця возобновила продажу билетов на Интерсити+, а также поезда ночного и дальнего следования, которые отправятся в путь 1 июня.

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Теги: укрзалізниця, курьез, поезд, релакс, звуки
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