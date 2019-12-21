Фильм о Донбассе получил гран-при Les Arcs Film Festival: видео

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Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины в гибридной войне на Донбассе

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Об этом сообщил режиссер у себя в Facebook.

 "Опять победа!!! Grand Prix of the Les Arcs Film Festival", - отметил Васянович.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был оператором и снимал картину "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

В сентябре 2019 фильм "Атлантида" Васяновича назвали лучшим в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

"Атлантида" - фильм о будущей победе Украины в гибридной войне на Донбассе и возвращении временно оккупированных районов.

  • 6 ноября "Атлантида" получила специальный приз жюри на Токийском международном кинофестиваля.
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Теги: Донбасс, видео, атлантида, Валентин Васянович, Les Arcs Film Festival
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