Фильм о Донбассе получил гран-при Les Arcs Film Festival: видео

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил гран-при фестиваля европейского кино Les Arcs Film Festival. Об этом сообщил режиссер у себя в Facebook.

"Опять победа!!! Grand Prix of the Les Arcs Film Festival", - отметил Васянович.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Ранее он был оператором и снимал картину "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

В сентябре 2019 фильм "Атлантида" Васяновича назвали лучшим в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

"Атлантида" - фильм о будущей победе Украины в гибридной войне на Донбассе и возвращении временно оккупированных районов.