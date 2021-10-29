Руководитель одного из адвокатских объединений якобы вымогал у супружеской пары $400 000 или две квартиры в Киеве за "решение проблем", которые, по предварительной информации, сам и создал. Об этом пишут в Государственном бюро расследований.

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На потерпевших были поданы многочисленные иски об отмене права собственности на имущество, заявления об уголовных правонарушениях и прочее.

После этого адвокат, который представлял их интересы раньше, связался с ними и предложил помощь в решении вопросов в Минюсте, Нацполиции и судах. Он рассказывал о несерьезности исков о взыскании несуществующих долгов, сообщает пресс-служба ГБР.

28 октября 2021 года злоумышленника вместе с посредником задержали во время передачи денег. В машине также нашли рюкзак с крупной суммой неизвестного происхождения.

Предварительная квалификация – мошенничество в особо крупных размерах либо организованной группой, санкция – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос сообщения о подозрении и подаче в суд для определения меры пресечения.

Сотрудников полиции и Минюста проверяют на причастность к правонарушению.

13 августа 2021 года полиция задержала в аэропорту Киев руководителя ГПЗК при попытке покинуть страну. Ущерб от незаконной деятельности его и сообщника составил $57 млн.

21 октября СБУ задержала в Винницкой области "агента ФСБ России", который примкнул к боевикам террористической организации ЛНР и воевал против ВСУ.

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Виктория Найдёнова

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