UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР: Адвокат вымогал $400 000 за "решение проблем", он задержан: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 11:20
Погода на 31 октября (Фото – Укргидрометцентр)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео
"Поздравили" 10-ю бригаду ВСУ. Боевики сожгли свой блиндаж с оружием и боеприпасами: видео

Руководитель одного из адвокатских объединений якобы вымогал у супружеской пары $400 000 или две квартиры в Киеве за "решение проблем", которые, по предварительной информации, сам и создал. Об этом пишут в Государственном бюро расследований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На потерпевших были поданы многочисленные иски об отмене права собственности на имущество, заявления об уголовных правонарушениях и прочее.

После этого адвокат, который представлял их интересы раньше, связался с ними и предложил помощь в решении вопросов в Минюсте, Нацполиции и судах. Он рассказывал о несерьезности исков о взыскании несуществующих долгов, сообщает пресс-служба ГБР.

28 октября 2021 года злоумышленника вместе с посредником задержали во время передачи денег. В машине также нашли рюкзак с крупной суммой неизвестного происхождения.

Предварительная квалификация – мошенничество в особо крупных размерах либо организованной группой, санкция – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос сообщения о подозрении и подаче в суд для определения меры пресечения.

Сотрудников полиции и Минюста проверяют на причастность к правонарушению.

  • 13 августа 2021 года полиция задержала в аэропорту Киев руководителя ГПЗК при попытке покинуть страну. Ущерб от незаконной деятельности его и сообщника составил $57 млн. 
  • 21 октября СБУ задержала в Винницкой области "агента ФСБ России", который примкнул к боевикам террористической организации ЛНР и воевал против ВСУ.

Читайте также: В Харьковской области мошенники из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт: фото, видео 

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мошенничество адвокат гбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 