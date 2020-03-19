Карантин. ГСЧС призвала ходить по улицам в масках и запускает информ-автомобили

Находясь на улице, следует носить защитные маски. С таким призывом выступила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В ГСЧС сообщили, что сегодня, 19 марта, в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорителями.
Спасатели напомнили о рекомендациях для граждан на время карантина:
- не выходите на улицу без необходимости;
- не посещают места скопления людей;
- во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метром;
- соблюдайте меры личной гигиены;
- позаботьтесь о близких и родных пожилого возраста, обеспечивая их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
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