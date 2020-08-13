Медики США советуют стерилизовать использованные респираторы в рисоварке: видео

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Исследователи утверждают, что респираторы, предназначенные для одноразового использования, можно без утраты их эффективности стерилизовать до 20 раз

Одноразовые респираторы N-95, которые сейчас используют для защиты от коронавируса, можно эффективно стерилизовать в рисоварке или в мультиварке, и повторно использовать. Об этом свидетельствуют результаты исследования Urbana-Champaign, Иллинойского Университета.

Как говорится в опубликованной университетом видеоинструкции, после 50 минут в сухом горячем воздухе при температуре 100ºС респираторы сохранили свою фильтрационную способность, форму и очистились от вирусов снаружи и изнутри (в том числе от коронавируса).

Исследователи утверждают, что респираторы, предназначенные для одноразового использования, можно без утраты их эффективности стерилизовать до 20 раз.

Сообщается, что обработка в рисоварке эффективнее стерилизации ультрафиолетовым светом, главное – не добавлять воду во время стерилизации.

Медики рекомендуют поместить на дно рисоварки полотенце, чтобы респираторы не касались металлического дна плавкими частями. При этом можно одновременно стерилизовать несколько масок.

Исследователи добавляют, что для определения эффективности такой обработки для других видов масок, нужно провести больше испытаний.

  • 28 июля на конференции ООН сообщили, что пандемия COVID-19 в мире привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, включая медицинские маски, перчатки и флаконы антисептиков.
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Теги: экология, респиратор, коронавирус, маски
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