ООН бьет тревогу: растет загрязнение окружающей среды масками и перчатками

В ООН подчеркнули, что улицы, пляжи и океаны пострадали "от цунами отходов, включая маски для лица, перчатки" с начала пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 в мире привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, включая медицинские маски, перчатки и флаконы антисептиков. Об этом говорится в докладе, опубликованном конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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"Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов, включая маски для лица, перчатки, флаконы с дезинфицирующими средствами и упаковки для продуктов питания", - подчеркивается в докладе.

По данным ООН, из-за принятия ограничительных мер в связи с коронавирусом COVID-19 произошло сокращение выбросов парниковых газов до 5%, однако "не все меры, по сдерживанию пандемии, оказали положительное воздействие на окружающую среду".

В консалтинговой компании Grand View Research отметили, что глобальные продажи одних только одноразовых масок для лица стремительно растут с $800 млн в 2019 году до S166 млрд в 2020 году.

Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон напомнила, что загрязнение окружающей среды пластиком - одна из главных угроз еще до вспышки коронавируса.



"Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию", - считает она.



В ООН отметили, что социальное дистанцирование привело к увеличению доставок на дом товаров и продуктов, завернутых в пластиковую упаковку. По оценкам ЮНКТАД, около 75% пластика, появившегося из-за пандемии COVID-19, вероятнее всего, станут отходами, засоряющими свалки и моря.

"Негативное побочное воздействие пластиковых отходов на рыболовство, туризм и морской транспорт составляет, по оценкам, до $40 млрд в год", - говорится в докладе.



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Арина Толина

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