Мендель высказалась об извинениях перед журналистом: видео

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель планирует встретится с журналистом Схем Сергеем Андрушко и другими журналистами. Об этом она рассказала в комментарии Bihus.info.

Отвечая на вопрос, не хочет ли она извиниться перед Андрушко, Мендель сказала: "Насколько я поняла, так как со мною связались из Комитета по вопросам свободы слова (Верховной Рады - ред.), мы должны встретиться с господином Андрушко,который со мною связывался, но ни одного раза не говорил про вопросы извинений, не намекал на какие-то обиды, и также с другими журналистами".

"Когда мы говорим про вопросы свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля... Уровень травли, который есть, не имеет ничего общего со свободой слова", - считает пресс-секретарь президента.

Мендель предложила говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики, и тогда, по ее мнению, может быть найден общий язык и налажен диалог.

"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такой уровень травли, буллинга и харрасмента", - сказала она.

"Будем определяться на Комитете по свободе слова, я приду", - добавила Мендель.

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