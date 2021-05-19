Интернет-сервис HBO Max опубликовал трейлер спецэпизода культового сериала 1990-х "Друзья: Воссоединение". Трейлер опубликован на Youtube-канале HBO Max.
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В сопровождающем видео тексте говорится, что актеры, сыгравшие главные роли в "Друзьях", вновь встретились на съемочной площадке, с которой все началось.
Премьера спецэпизода назначена на 27 мая.
В трейлере актеры осматриваются в знакомой студии, перечитывают свои реплики и присоединяются к Джеймсу Кордену для совместного интервью перед аудиторией.
Как объяснил HBO Max , спецэпизод "Друзья: Воссоединение" не станет новым оригинальным эпизодом сериала. Актеры выступят в роли самих себя, а не в качестве их персонажей.
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