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На старой съемочной площадке. Появился трейлер спецэпизода "Друзья: Воссоединение": видео видео

19.05.2021, 23:20
Видео Youtube/HBO Max
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Интернет-сервис HBO Max опубликовал трейлер спецэпизода культового сериала 1990-х "Друзья: Воссоединение". Трейлер опубликован на Youtube-канале HBO Max.

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В сопровождающем видео тексте говорится, что актеры, сыгравшие главные роли в "Друзьях", вновь встретились на съемочной площадке, с которой все началось.

Премьера спецэпизода назначена на 27 мая. 

В трейлере актеры осматриваются в знакомой студии, перечитывают свои реплики и присоединяются к Джеймсу Кордену для совместного интервью перед аудиторией.

Как объяснил HBO Max , спецэпизод "Друзья: Воссоединение" не станет новым оригинальным эпизодом сериала. Актеры выступят в роли самих себя, а не в качестве их персонажей.

СПРАВКА. "Друзья" (Friends) – ситком, рассказывающий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Получил шесть премий Эмми и Золотой глобус. С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала – в общей сложности 236 эпизодов. Премьеру последнего эпизода смотрели 52,5 млн зрителей.

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Наталия Медведева
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сериал трейлер Сериал Друзья
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