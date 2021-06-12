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"Остановите поддержку убийцы". На границе с Беларусью проходят протесты против Лукашенко видео

12.06.2021, 21:00
Протесты на белорусско-украинской границе (скриншот с видео)
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Сегодня на двух пропускных пунктах на белорусско-украинской границе проходят акции протеста против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Несколько десятков людей собрались возле пунктов Новые Яриловичи и Доманово, требуя "остановить поддержку убийцы" и освободить политзаключенных.

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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

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Белорусское СМИ Tut.by пишет, что границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов сразу в трех странах: Польше, Литве и Украине. Они требуют ускорить введение санкций против Лукашенко Евросоюзом, а также вернуть беларусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

 

Читайте также: В Украине запретили транслировать канал режима Лукашенко. Он называл добробат "карателями"

Дарья Мостовая
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