Пенсионеры в Житомирской области нашли на огороде клад: видео

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Супруги нашли кувшин со старинными серебряными монетами и решили отдать все в музей

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В Житомирской области супруги-пенсионеры нашли на огороде клад. Об этом сообщает ТСН

Женщина вышла на огород поздно вечером, когда уже темнело, и увидела "синенькие пуговички". 

"Я не подумала, что это могут быть деньги. Я взяла их в карман халата и пошла домой", - рассказала женщина.

Дома она увидела, что это деньги, и уже тогда в траве они с мужем нашли разбитый кувшин с монетами. Это оказались 90 чешских монет 14-15 века. Вероятно, они принадлежали местному старосте. На те времена только за одну монету можно было купить корову. 

Сейчас одну монету можно было бы продать за 200-300 гривен, но супруги решили отдать клад в Коростенский музей. Музейники рассказали, что это впервые за несколько десятилетий найденное сокровище добровольно передали им на хранение. 

В сентябре на севере Чехии собака откопала клад бронзового века с инструментами, оружием и украшениями. По словам археологов, артефакты изготовлены около 3 тыс. лет назад представителями культуры полей погребальных урн. 

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Теги: монеты, клад, житомирская область, огород, пенсионеры
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