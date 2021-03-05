Певица Руслана Лыжичко, телеведущие Александр Педан и Наталья Мосейчук, спортсмен Сергей Конюшок, а также еще ряд врачей и общественных деятелей вакцинировались в прямом эфире телеканала 1+1.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ведущая подчеркнула, что все присутствующие подписали согласие на вакцинацию перед эфиром.

Прививки также получили эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник.

Читайте также: Сбой в системе. Почему медики не хотят делать прививки от коронавируса

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.