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Певица Руслана, ведущий Педан и еще ряд людей вакцинировались в прямом эфире – видео видео

05.03.2021, 09:00
Скриншот из видео
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Певица Руслана Лыжичко, телеведущие Александр Педан и Наталья Мосейчук, спортсмен Сергей Конюшок, а также еще ряд врачей и общественных деятелей вакцинировались в прямом эфире телеканала 1+1.

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Ведущая подчеркнула, что все присутствующие подписали согласие на вакцинацию перед эфиром. 

Прививки также получили эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник. 

Читайте также: Сбой в системе. Почему медики не хотят делать прививки от коронавируса

Станислав Стороженко
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вакцина 1+1 знаменитости
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