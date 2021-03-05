Певица Руслана Лыжичко, телеведущие Александр Педан и Наталья Мосейчук, спортсмен Сергей Конюшок, а также еще ряд врачей и общественных деятелей вакцинировались в прямом эфире телеканала 1+1.
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Ведущая подчеркнула, что все присутствующие подписали согласие на вакцинацию перед эфиром.
Прививки также получили эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, врачи Елена Михно, Виталий Соколов, Екатерина Геля, Богдан Мельник.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать против COVID-19 общественных деятелей в случаях, когда существуют остатки доз вакцин – для популяризации прививок.
- Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что за неделю в Украине зафиксированы 126 сообщений о побочных эффектах вакцинации от коронавируса.
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