Украинские полярники со станции Академик Вернандский поздравили соотечественников с Новым годом и рассказали о символе 2022 года в Антарктиде – морском леопарде.

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"Друзья! Мы, участники антарктической экспедиции со станции Академик Вернадский, поздравляем всех с Рождеством Христовым и Новым годом. Желаем здоровья, успехов, вдохновения", – сказали участники экспедиции.

В ролике полярники напомнили, что, по китайскому календарю, символ 2022 года – морской тигр. А в Антарктиде они считают знаком предстоящего года морского леопарда.

СПРАВКА. Академик Вернандский – украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Она была создана в феврале 1996 года, когда станция Фарадей была передана Украине Британской Антарктической службой за символическую цену в один фунт стерлингов. На станции проводятся исследования.

На Новый год и Рождество в Украине будут дополнительные выходные.

Защитники Украины на Донбассе записали видео с поздравлениями с Новым годом.

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Яна Катасонова

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