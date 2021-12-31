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Полярники с Антарктиды поздравили украинцев с Новым годом "водного тигра" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 17:21
Снимок экрана 2021-12-31 в 16.34.45
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Украинские полярники со станции Академик Вернандский поздравили соотечественников с Новым годом и рассказали о символе 2022 года в Антарктиде – морском леопарде.

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"Друзья! Мы, участники антарктической экспедиции со станции Академик Вернадский, поздравляем всех с Рождеством Христовым и Новым годом. Желаем здоровья, успехов, вдохновения", – сказали участники экспедиции.

В ролике полярники напомнили, что, по китайскому календарю, символ 2022 года – морской тигр. А в Антарктиде они считают знаком предстоящего года морского леопарда.

СПРАВКА. Академик Вернандский – украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова. Она была создана в феврале 1996 года, когда станция Фарадей была передана Украине Британской Антарктической службой за символическую цену в один фунт стерлингов. На станции проводятся исследования.

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Яна Катасонова
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антарктида тигр поздравление новый год академик вернандский
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