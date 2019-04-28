Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Пасхи.

"Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила томос от Вселенского патриарха и сопричастна со всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что праздник Воскресения Христова дарит верующим силы продолжать борьбу и продолжать при любых обстоятельствах.

"И у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он страдает. И через подобные испытания проходят целые народы, целые государства. Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы искренне должны любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой", - подчеркнул президент.

"И вспомним в молитвах наших воинов, потому что именно благодаря им мы имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах и пленных, и заложников во вражеских тюрьмах. Прошу помолиться и за тех, кто потерял близких людей, кто терпит бедствие от российской агрессии", - обратился он к украинцам.

К поздравлению присоединилась супруга президента Марина Порошенко.