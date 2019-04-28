Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент поблагодарил воинов, благодаря которым Украина может мирно праздновать и призвал молиться за пленных

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Пасхи.

"Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила томос от Вселенского патриарха и сопричастна со всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам", - сказал президент.

Реклама

Он подчеркнул, что праздник Воскресения Христова дарит верующим силы продолжать борьбу и продолжать при любых обстоятельствах.

"И у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он страдает. И через подобные испытания проходят целые народы, целые государства. Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы искренне должны любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой", - подчеркнул президент.

"И вспомним в молитвах наших воинов, потому что именно благодаря им мы имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах и пленных, и заложников во вражеских тюрьмах. Прошу помолиться и за тех, кто потерял близких людей, кто терпит бедствие от российской агрессии", - обратился он к украинцам.

К поздравлению присоединилась супруга президента Марина Порошенко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, пасха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео
Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео
Бокс. Украинец Постол оказался сильнее Мимуна: видео
Бокс. Украинец Постол оказался сильнее Мимуна: видео
Филарет: Зеленский извинился, что назвал томос термосом - видео
Филарет: Зеленский извинился, что назвал томос термосом - видео
Экономика Бизнес-неделя: монополия Ахметова, "грязная нефть" из РФ и Приват
Пять "нельзя", если у вас сильные конкуренты
Мнение Пять "нельзя", если у вас сильные конкуренты
Вселенная Эйнштейна: В чем секрет гения? Книга
HR Вселенная Эйнштейна: В чем секрет гения? Книга
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео
Президент Порошенко с женой поздравили украинцев с Пасхой: видео
Бокс. Украинец Постол оказался сильнее Мимуна: видео
Бокс. Украинец Постол оказался сильнее Мимуна: видео 10:15
Филарет: Зеленский извинился, что назвал томос термосом - видео
Филарет: Зеленский извинился, что назвал томос термосом - видео 27.04.19, 15:55
В Донецкой области начался украинский фестиваль Гогольfest: видео
В Донецкой области начался украинский фестиваль Гогольfest: видео 27.04.19, 12:48
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 