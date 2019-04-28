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28.04.2019, 11:55

Зеленский поздравил Украину с Пасхой на украинском и русском

Зеленский поздравил Украину с Пасхой на украинском и русском - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

Новоизбранный президент поздравил украинцев с Пасхой, чередуя украинский и русский языки

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский в себя в Facebook поздравил украинцев с Пасхой на украинском и русском языках.

"Вітаю усіх зі святом Великодня!
Нехай Господь оберігає Нас всіх, наших дітей і Україну, і благословить її на процвітання.

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Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились!
И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!

А особливо, хочу привітати тих, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні святкувати - це наші Воїни та Захисники.
Віримо, що світло переможе темряву!
Усім миру, добра та смачної паски!
Христос Воскрес!
P.S. Порушуємо дієти - їмо паску!!! Разом!!!", - написал Зеленский.

25 апреля 2019 года Рада приняла закон об украинском языке. Мы составили список тех, кто голосовал против. Действующий глава государства Петр Порошенко пообещал подписать его, как только он поступит на Банковую. Москва отреагировала традиционно, Будапешт - также.

Зеленский заявил, что "сейчас трудно спрогнозировать" последствия принятия этого закона, отметив, что после инаугурации "будет проведен тщательный анализ на предмет соответствия конституционным правам и интересам всех граждан Украины".

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Теги: Владимир Зеленский, пасха
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