Порошенко сообщил, когда подпишет закон о языке: видео

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Президент сообщил, что подпишет закон о государственном языке в Украине, как только документ поступит к нему из парламента

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Президент Петр Порошенко подпишет закон о государственном языке, когда документ поступит на Банковую из Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Порошенко отметил, что принятие закона специально вынесли за рамки избирательной кампании, потому что "это закон не о выборах".

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Президент напомнил, что работа над документом продолжалась несколько лет.

Сегодня Рада 278 голосами приняла закон об украинском языке.

Победивший на президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что спрогнозировать последствия принятия этого закона "сейчас трудно", поскольку "окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен". Он отметил, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона на предмет "соответствия конституционным правам и интересам всех граждан Украины".

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Теги: языковой закон, Петр Порошенко, украинский язык
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