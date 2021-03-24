Сегодня на границе с временно оккупированным Крымом Вооруженные силы Украины провели учения по обороне воздушного пространства с использованием зенитно-ракетных комплексом Оса-АКМ. Об этом сообщило в Facebook командование объединенных сил ВСУ.

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Военные провели комплексные учения, в рамках которых противовоздушные силы якобы обнаружили запущенные противником БПЛА и передали координаты целей командному пункту.

Для "уничтожения разведпунктов врага" к учениям приобщили подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч". В ходе учений бойцы отработали смену пусковых установок, мониторинг и распознавание воздушных установок, а также оборону комплексов и маскировку огневых позиций.

16 марта ВМС Украины и НАТО провели совместные учения в Черном море – фото.

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Дарья Мостовая

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