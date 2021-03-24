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Ракетные комплексы Оса-АКМ в действии. На границе с Крымом прошли учения ВСУ: видео видео

24.03.2021, 14:59
Учения ВСУ (скриншот с видео)
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Сегодня на границе с временно оккупированным Крымом Вооруженные силы Украины провели учения по обороне воздушного пространства с использованием зенитно-ракетных комплексом Оса-АКМ. Об этом сообщило в Facebook командование объединенных сил ВСУ.

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Военные провели комплексные учения, в рамках которых противовоздушные силы якобы обнаружили запущенные противником БПЛА и передали координаты целей командному пункту. 

Для "уничтожения разведпунктов врага" к учениям приобщили подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч". В ходе учений бойцы отработали смену пусковых установок, мониторинг и распознавание воздушных установок, а также оборону комплексов и маскировку огневых позиций.

Читайте также: Министр обороны Таран договорился в Токио об участии Японии в военных учениях в Украине

Дарья Мостовая
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ВСУ Крым учения видео оса-акм
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