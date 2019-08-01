"С Украиной шутить нельзя". Кикабидзе об агрессии РФ - видео

В необъявленной войне России против Украины украинцы "просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся", потому что "по своей натуре националисты - это сидит у них в крови". Об этом в интервью Крым.Реалии сказал известный грузинский певец, киноактер и заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе.

"То, что у нас будет только хуже, мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя", - полагает он.

Кикабидзе, который стал одним из символов борьбы Грузии за свободу от оккупации, говорит, что "все знают и понимают, что ничего хорошего от них (Кремля, - ред.) ждать нельзя".

"Я вырос со знанием того, что Крым - это Украина. Правда, нам рассказывали, будто эту территорию Украины какой-то дедушка подарил. Ага, как Орджоникидзе в свое время наши территории отдавал. Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет", - сказал артист.

Видео: Радио Свобода