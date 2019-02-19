Украина сегодня увидит суперлуние. Что это и когда ждать: видео

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Украинцы смогут наблюдать суперлуние в 17:54. В этот момент Луна будет самой большой и самой яркой

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Во вторник, 19 февраля в 11:09 по киевскому времени Луна подойдет к Земле на минимальное в текущем году расстояние - 356 тысяч километров. Земляне смогут наблюдать так называемое суперлуние. Об этом сообщает NASA. 

Сегодня Луна проходит перигей (ближайшую к Земле точку) за несколько часов до фазы полнолуния, которое будет в 17:54. Спутник Земли будет выглядеть на 8% больше, чем обычно. В этот момент Луна будет самой большой и самой яркой. 

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В 2019 году будет еще одно суперлуние 19 марта, но Луна будет меньше - спутник подойдет на расстояние 359 тысяч километров.

Ближе к Земле, чем сегодня, Луна подойдет в следующий раз только 24 декабря 2026 года. Но самую яркую Луну в 21 веке ожидают 6 декабря 2052 года.

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Теги: nasa, Луна, видео, суперлуние
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