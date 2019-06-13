В США легкий самолет совершил ювелирную аварийную посадку: видео

Пилот небольшого двухмоторного самолета N176TW совершил аварийную посадку в аэропорту Форт-Уэрт в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Во время взлета в другом аэропорту самолет потерял часть правого шасси. Пилот пролетел до Форт-Уэрта, чтобы израсходовать в пути топливо, и сел на самый левый край взлетно-посадочной полосы (так как знал, что будет сносить вправо). Практически сразу же он выключил правый двигатель.

Самолет не получил значительных повреждений.

Ранее, 7 июня, в Киеве самолет экстренно сел на воду, экипаж спасли.

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