В США легкий самолет совершил ювелирную аварийную посадку: видео

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Во время посадки самолет не получил значительных повреждений

Пилот небольшого двухмоторного самолета N176TW совершил аварийную посадку в аэропорту Форт-Уэрт в Далласе, штат Техас. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. 

Во время взлета в другом аэропорту самолет потерял часть правого шасси. Пилот пролетел до Форт-Уэрта, чтобы израсходовать в пути топливо, и сел на самый левый край взлетно-посадочной полосы (так как знал, что будет сносить вправо). Практически сразу же он выключил правый двигатель. 

Самолет не получил значительных повреждений.

Ранее, 7 июня, в Киеве самолет экстренно сел на воду, экипаж спасли.

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Теги: самолет, посадка
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